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Семшов: отставка Лички из «Динамо» стала удивительной, можно было дать ему третий год

Семшов: отставка Лички из «Динамо» стала удивительной, можно было дать ему третий год
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Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Отставка Лички стала скорее удивительной, потому что оставалось четыре тура. После этого можно было решать с тренером, оставаться ему или прощаться. Наверное, был какой-то диалог с руководителями, может, даже конфликтная ситуация. Личка достаточно неплохо работал, а «Динамо» показывало хороший футбол.

В нынешнем сезоне было тяжело что-то выиграть, но не будем забывать, что Марцел работает в клубе только второй год. В прошлом сезоне боролись за золото. Можно было дать Личке третий год и поставить максимальные цели. Только время покажет, ошибка ли решение уволить Личку. Мы не знаем, кого «Динамо» возьмёт тренером», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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