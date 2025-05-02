Тер Штеген сыграет в матче с «Вальядолидом», он не был доступен с сентября из-за травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген примет участие в матче 34-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом», который состоится в субботу, 3 мая.

«Да, он вернётся на поле завтра», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

32-летний Марк-Андре тер Штеген не был доступен с сентября 2024 года, поскольку у него был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). Срок действующего контракта тер Штегена с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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