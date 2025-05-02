Алеррандро может покинуть ЦСКА летом, форвард интересен «Интернасьоналу» — Коллар

Нападающий ЦСКА Алеррандро испытывает трудности с адаптацией в российском футболе, в связи с чем возможно его возвращение в Бразилию грядущим летом. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар.

По информации источника, на 25-летнего форварда претендует «Интернасьонал». Подчёркивается, что бразильский клуб рассматривает вариант как с полноценным трансфером Алеррандро, так и с арендой с обязательством выкупа.

Нападающий перешёл в ЦСКА из «Ред Булл Брагантино» в минувшем феврале. За этот период он принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: