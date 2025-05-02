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«Акрон» — «Динамо» Махачкала: Касинтура забил на 57-й минуте, но гол отменён

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: Касинтура забил на 57-й минуте, но гол отменён
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков (Дмитров). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

На 57-й минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, но гол отменён из-за положения «вне игры».

После 26 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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