«Акрон» — «Динамо» Махачкала: Касинтура забил на 57-й минуте, но гол отменён

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков (Дмитров). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

На 57-й минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, но гол отменён из-за положения «вне игры».

После 26 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.