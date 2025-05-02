«Старался не сильно вникать». Голкипер «Химок» Кокарев — о бойкоте перед игрой с «Зенитом»

Голкипер «Химок» Никита Кокарев высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками подмосковного клуба и о бойкоте тренировок перед матчем 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Встреча состоялась 20 апреля.

«Я старался не сильно в это вникать. Понимаю, что моя работа — это работа на поле, что мне нужно готовиться физически, морально к игре с «Зенитом». Я надеялся, что матч будет, что мы на него спокойно поедем основным составом. И всё! А то, что было в коллективе, я думаю, должно остаться там. В любом случае мы все профессионалы, мы все готовились к матчу, и сыграть с таким соперником, как «Зенит», я думаю, каждый хотел», — сказал Кокарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого футболисты команды устраивали бойкот занятий, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бунт игроков в «Химках» помог подавить президент РПЛ Александр Алаев, который заверил их, что их зарплаты будут выплачены.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Ростовом» на домашней арене. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58 очков).