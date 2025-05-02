«Они заслужили это». Мареска — о чемпионском коридоре для «Ливерпуля» от «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команда намерена устроить чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра состоится в воскресенье, 4 мая. Стартовый свисток будет дан в 18:30 мск.

«Считаю, что это традиция, это то, что необходимо делать, и мы это осуществим. Они выиграли лигу, поэтому заслужили это. Надеюсь, мы тоже сможем стать чемпионами в ближайшее время», — приводит слова Марески пресс-служба АПЛ.

Мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они лидируют в турнирной таблице АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте (60 очков).