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«Они заслужили это». Мареска — о чемпионском коридоре для «Ливерпуля» от «Челси»

«Они заслужили это». Мареска — о чемпионском коридоре для «Ливерпуля» от «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команда намерена устроить чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра состоится в воскресенье, 4 мая. Стартовый свисток будет дан в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю, что это традиция, это то, что необходимо делать, и мы это осуществим. Они выиграли лигу, поэтому заслужили это. Надеюсь, мы тоже сможем стать чемпионами в ближайшее время», — приводит слова Марески пресс-служба АПЛ.

Мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они лидируют в турнирной таблице АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте (60 очков).

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