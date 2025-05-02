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Петржела: «Зенит» уже все прочитали, Семаку нечего дать команде

Петржела: «Зенит» уже все прочитали, Семаку нечего дать команде
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в клубе из Санкт-Петербурга должны состояться глобальные изменения.

«Все уже прочитали «Зенит»: те же южноамериканские игроки, тот же тренер, которому, наверное, уже нечего дать команде. Это потребует радикальных изменений. Пришло время дать больше шансов воспитанникам», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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