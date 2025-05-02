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Клуб из МЛС хочет подписать Мюллера и сделать его звездой лиги — Плеттенберг

Клуб из МЛС хочет подписать Мюллера и сделать его звездой лиги — Плеттенберг
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Американский «Лос-Анджелес» хочет подписать 35-летнего полузащитника Томаса Мюллера грядущим летом, когда он покинет «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист уже собрал сведения о клубе и об МЛС. «Лос-Анджелес» планирует сделать Мюллера одной из главных звёзд МЛС. В американском клубе рассчитывают, что на решение 35-летнего полузащитника может положительным образом повлиять, что Лос-Анджелес станет одним из городов, принимающих чемпионат мира 2026 года.

Также интерес к Мюллеру проявляют «Сан-Диего» и «Чикаго Файр». Но игрок может завершить карьеру.

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