Видео: 239-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Динамо» Мх в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил 239-й гол в своей профессиональной игровой карьере. Форвард отличился в матче с махачкалинским «Динамо» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Акрона».

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона». Права на него принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На 74-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт — 1:0.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.