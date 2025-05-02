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Видео: 239-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Динамо» Мх в РПЛ

Видео: 239-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Динамо» Мх в РПЛ
Артём Дзюба
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил 239-й гол в своей профессиональной игровой карьере. Форвард отличился в матче с махачкалинским «Динамо» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Акрона».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

Видео доступно в телеграм-канале «Акрона». Права на него принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На 74-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт — 1:0.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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