36-летний Дзюба забил в четвёртом матче РПЛ подряд

Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги стал четвёртым для 36-летнего форварда в четырёх последних встречах этого соревнования.

Ранее Дзюба поразил ворота «Факела» (1:0), «Спартака» (2:3) и «Химок» (2:2). Во встрече с красно-белыми нападающий также отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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