36-летний Дзюба забил в четвёртом матче РПЛ подряд
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Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги стал четвёртым для 36-летнего форварда в четырёх последних встречах этого соревнования.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'
Ранее Дзюба поразил ворота «Факела» (1:0), «Спартака» (2:3) и «Химок» (2:2). Во встрече с красно-белыми нападающий также отметился результативной передачей.
Всего в нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
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