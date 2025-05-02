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Клаудио Раньери высказался об игре нападающего Артёма Довбика

Клаудио Раньери высказался об игре нападающего Артёма Довбика
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери в преддверии матча 35-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» оценил игру украинского нападающего Артёма Довбика.

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я в него верю. Артёма нельзя назвать плохим трансфером, он — лучший бомбардир чемпионата Испании [прошлого сезона]. Кому-то нужно время на адаптацию — вспомните Джеко. Он уже принёс нам важные очки, но может прогрессировать дальше, у него есть всё для этого», — приводит слова Раньери Pazzi di Fanta.

27-летний Довбик стал игроком «Ромы» летом 2024 года, перейдя из «Жироны». За римскую команду украинский форвард в 43 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Рома» после 34 матчей Серии А набрала 60 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

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