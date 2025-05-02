Клаудио Раньери высказался об игре нападающего Артёма Довбика

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери в преддверии матча 35-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» оценил игру украинского нападающего Артёма Довбика.

«Я в него верю. Артёма нельзя назвать плохим трансфером, он — лучший бомбардир чемпионата Испании [прошлого сезона]. Кому-то нужно время на адаптацию — вспомните Джеко. Он уже принёс нам важные очки, но может прогрессировать дальше, у него есть всё для этого», — приводит слова Раньери Pazzi di Fanta.

27-летний Довбик стал игроком «Ромы» летом 2024 года, перейдя из «Жироны». За римскую команду украинский форвард в 43 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Рома» после 34 матчей Серии А набрала 60 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.