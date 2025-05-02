Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ

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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Акрон» обыграл «Динамо» Мх со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба, которому ассистировал форвард Беншимол — 1:0.

После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.