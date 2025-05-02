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Раньери — о Шомуродове: золотой человек, он чувствует футбол так же, как и я

Раньери — о Шомуродове: золотой человек, он чувствует футбол так же, как и я
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Главный тренер «Ромы» Клаудиньо Раньери не скупился на слова похвалы в адрес узбекистанского нападающего команды Элдора Шомуродова.

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04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
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«Эльдор крайне важен для нас — и за всё, что он уже сделал, и за самоотдачу, которую демонстрирует каждый день. Он чувствует футбол так же, как я, и всегда выкладывается на все 100%. Я искренне восхищаюсь им как игроком — он золотой человек, никогда не жалеет себя. Именно за это болельщики так его любят и искренне ценят», — приводит слова Раньери Pazzi di Fanta.

29-летний Шомуродов в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 33 матчах. «Рома» выкупила права на экс-футболиста «Ростова» у «Дженоа» летом 2021 года. Вместе с командой форвард выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

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