Sky: «МЮ» включился в гонку за Та из «Байера», «Барселона» и «Реал» — конкуренты

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за подписание центрального защитника «Байера» Жонатана Та. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» хотят подписать немецкого футболиста в качестве свободного агента грядущим летом. Английский клуб уже провёл переговоры с Та. Подчёркивается, что на 29-летнего защитника также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Та принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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