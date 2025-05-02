Регги Уолш — самый молодой дебютант «Челси» с 1967 года

Полузащитник «Челси» Регги Уолш вышел на замену на 88-й минуте первого полуфинального матча Лиги конференций УЕФА — 2024/2025 с «Юргорденом» (4:1). Таким образом, хавбек стал самым молодым дебютантом лондонского клуба с 1967 года. Об этом сообщает PL Youth в соцсети Х.
Английскому футболисту на момент дебюта было 16 лет, 6 месяцев и 11 дней. Помимо этого, Уолш вошёл в тройку самых молодых в истории «синих» игроков, когда-либо принимавших участие в официальных поединках.
Самым молодым дебютантом в истории «Челси» является Ян Хэмилтон, который в 1967 году принял участие в матче с «Тоттенхэмом» в возрасте 16 лет 138 дней.
Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом» пройдёт 8 мая в Лондоне. Победитель пары встретится с лучшей командой встречи «Бетис» — «Фиорентина» (2:1 первый матч).
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