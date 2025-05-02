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Тренер «Ливерпуля» назвал имя самого известного человека, поздравившего его с чемпионством

Тренер «Ливерпуля» назвал имя самого известного человека, поздравившего его с чемпионством
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о сообщениях, полученных при завоевании титула чемпионов Англии после матча с «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура. Встреча проходила 27 апреля.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Много сообщений, и они в 9 из 10 раз одинаковые, но исходят от доброго сердца, и их всегда приятно получать. Я старался отвечать на все, не отправляя большие сообщения, но всем. Это было потрясающе, особенно в воскресенье.

Для многих фанатов «Ливерпуля» это был один из лучших дней в их жизни, и я думаю, что то же самое было и для меня. То, как прошёл весь день, прибытие на стадион, насколько интенсивными были уже болельщики. Забивать голы, видеть, как много это значит для игроков, но также и для болельщиков, и для меня — действительно особенно быть частью этого.

Самый известный человек, от которого получил сообщение? Я предполагаю, что это Юрген [Клопп]. Что он сказал? То же самое, что и большинство. Так что это были поздравления, и теперь вы знаете, насколько это особенный клуб, теперь вы тоже часть истории. Он был очень счастлив за меня, за игроков, за персонал, за болельщиков. Может, я забыл несколько имён, но, думаю, он был самым известным», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года перед стартом нового сезона и сменил на посту главного тренера Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 года и покинул клуб по собственному желанию.

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