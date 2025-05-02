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36-летний Дзюба — лучший бомбардир РПЛ в 2025 году наравне с Иваном Сергеевым

36-летний Дзюба — лучший бомбардир РПЛ в 2025 году наравне с Иваном Сергеевым
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба отметился шестью голами в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в 2025 году. Он является лучшим бомбардиром чемпионата после возобновления сезона наравне с форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым, также забившим шесть раз. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 2 мая, 36-летний игрок отметился забитым мячом во встрече 27-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0). Этот гол стал четвёртым для Дзюбы в четырёх последних матчах Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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