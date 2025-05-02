Джуд Беллингем опубликовал пост в честь дня рождения Бекхэма

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поздравил бывшего хавбека сборной Англии Дэвида Бекхэма с днём рождения. Экс-игроку «трёх львов» 2 мая исполнилось 50 лет.

Фото: Соцсети Беллингема

Футболист «сливочных» разместил в соцсетях собственное фото в ретро-футболке «Реала» с фамилией Бекхэма, закрепив надпись: «С днём рождения, легенда. Спасибо за наставления».

Напомним, Дэвид Бекхэм выступал за «Реал» с 2003 по 2007 год. В настоящий момент бывший футболист является владельцем американского клуба «Интер Майами». Беллингем играет за «сливочных» с 2023 года, цвета английской национальной команды он защищает с 2020-го.