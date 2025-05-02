Орещук: отставка Лички логична — ВТБ долго управляет «Динамо», хочется чего-то достичь

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Решение «Динамо» уволить Личку для меня понятно и логично. Стояла задача, были цели. Они не выполнены. Обычно виноваты тренер и спортивный директор. Слышал, что с Личкой у Бувача не было такого хорошего взаимодействия, как со Шварцем и с Йокановичем. Теперь, возможно, Желько дадут возможность взять тренера, с которым такое получится.

Я не думаю, что тройка и победа в Кубке — это завышенные цели и ожидания от «Динамо» и его тренера. Какие тогда не завышенные? Четвёртое место ничего не даёт, а ВТБ уже долго управляет клубом — хочется чего-то достичь», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.