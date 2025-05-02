Роман Орещук: хотел бы видеть Анчелотти новым главным тренером «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, какого специалиста он хотел бы видеть в качестве нового главного тренера бело-голубых. В четверг, 1 мая, «Динамо» объявило, что Марцел Личка покидает пост главного тренера московской команды. Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

«Новым тренером «Динамо» я бы хотел видеть Карло Анчелотти. Слышал, что он уходит из «Реала», но отказал сборной Бразилии. Не думаю, что это нереально. Вопрос в том, как поговорить с Карло, какие цели поставить и сколько платить», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самая крупная победа «Динамо»: