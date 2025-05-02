Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, при каких условиях «Ливерпуль» отпустит Трента в «Реал» до клубного ЧМ

Стало известно, при каких условиях «Ливерпуль» отпустит Трента в «Реал» до клубного ЧМ
Комментарии

Мадридский «Реал» хочет, чтобы защитник Трент Александер-Арнольд присоединился к команде до начала клубного чемпионата мира 2025 года (15 июня), однако контракт английского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить Александер-Арнольда раньше при соблюдении двух условий. Во-первых, он должен отказаться от своей зарплаты в «Ливерпуле» за июнь, которая составляет около € 1 млн. Во-вторых, «сливочные» должны выплатить английскому гранду компенсацию в размере € 1,5-2 млн.

Напомним, клубный чемпионат мира пройдёт в США и продлится до 13 июля.

Материалы по теме
Sky: «МЮ» включился в гонку за Та из «Байера», «Барселона» и «Реал» — конкуренты

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android