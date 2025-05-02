Стало известно, при каких условиях «Ливерпуль» отпустит Трента в «Реал» до клубного ЧМ

Мадридский «Реал» хочет, чтобы защитник Трент Александер-Арнольд присоединился к команде до начала клубного чемпионата мира 2025 года (15 июня), однако контракт английского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить Александер-Арнольда раньше при соблюдении двух условий. Во-первых, он должен отказаться от своей зарплаты в «Ливерпуле» за июнь, которая составляет около € 1 млн. Во-вторых, «сливочные» должны выплатить английскому гранду компенсацию в размере € 1,5-2 млн.

Напомним, клубный чемпионат мира пройдёт в США и продлится до 13 июля.

Рекорды «Ливерпуля»: