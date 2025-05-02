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«Самая важная победа в этом сезоне». Артём Дзюба высказался об игре «Акрона» с «Динамо» Мх

«Самая важная победа в этом сезоне». Артём Дзюба высказался об игре «Акрона» с «Динамо» Мх
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу тольяттинцев в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0), а также высказался о положении команды в таблице чемпионата. Дзюба забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

— Не считал, какая по счёту статуэтка. Спасибо, кто выбрал меня, очень приятно. Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас. Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал всё красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии. Как только он наберёт максимальную форму, то будет ещё опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.

— «Акрон» набирает 32 очка — это гарантия того, чтобы остаться в РПЛ?
— Думаю, 99,9%, что гарантия. Это очень важная победа. Самым главным было победить, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Команда находится на девятом месте, имея в своём активе 32 очка.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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