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«Человек, который играет в футбол головой!» «Акрон» отреагировал на очередной гол Дзюбы

Пресс-служба «Акрона» отреагировала на признание нападающего Артёма Дзюбы лучшим футболистом матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). В этой игре 36-летний форвард отметился голом, ставшим победным для тольяттинской команды.

«Человек, который играет в футбол головой!» — написано в телеграм-канале «Акрона».

Гол Дзюбы в матче с махачкалинским «Динамо» стал для него четвёртым в четырёх последних матчах Российской Премьер-Лиги.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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