Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев прокомментировал поражение от «Акрона» в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о гостевом матче с тольяттинским «Акроном» (0:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— В первом тайме был мяч больше у «Акрона», во втором тайме вы это изменили. За счёт чего удалось это сделать?

— Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошёл по-другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол.

Я думаю, что момент с нашим отменённым голом тоже как-то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут.

— Третье поражение подряд — это стечение обстоятельств или кризис?

— Здесь закономерность своя.

— Впереди остаётся немного игр. Как-то в голове держится, что есть возможность попасть в зону стыков?

— Естественно, мы понимаем прекрасно ситуацию, но тем не менее мы руки не опускаем и готовимся к каждому матчу максимально ответственно, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.