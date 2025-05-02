«Челси» может купить Уоткинса вместо Осимхена, игрок оценивается в € 70 млн — FI

«Челси» предпримет попытку подписать нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса в случае неудачи с покупкой форварда Виктора Осимхена у «Наполи». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб может столкнуться с трудностями при подписании нигерийского футболиста ввиду его завышенных требований по заработной плате. Тогда «Челси» обратится к «Астон Вилле», которая оценивает Уоткинса в € 70 млн. Подчёркивается, что «синие» готовы заплатить эту сумму.

В нынешнем сезоне Уоткинс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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