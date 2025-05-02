Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал победу над «Динамо» Мх

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу тольяттинцев в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— 32 очка. Повод расслабиться и выдохнуть?

— Не то чтобы расслабиться. Ещё впереди есть матчи, надо играть и готовиться к следующим. Самое главное — есть время передохнуть, потому что была очень напряжённая и тяжёлая встреча. «Динамо» очень хорошо организовано в обороне. В первом тайме у нас было много моментов, и мы должны были забивать голы. К сожалению, не получилось по ряду причин. Футболисты — большие молодцы, они проделали хорошую работу. Я им безумно благодарен. Счастлив, что работаю с этими футболистами, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба, которому ассистировал форвард Беншимол — 1:0.

После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.