«Локомотив» предложил € 300 тыс. за Камара из марокканского «Ренессанса» — AfricaFoot

Московский «Локомотив» сделал предложение марокканскому «Ренессансу» из Змамры о трансфере малийского центрального защитника Махамаду Камара. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, «Локомотив» сделал официальный оффер в размере € 300 тыс., а самому защитнику предложили зарплату в € 150 тыс. в год. Также сообщается, что Камару интересуются французская «Бастия» из Лиги 2 и турецкий «Ризеспор».

В нынешнем сезоне Камара сыграл за «Ренессанс Земамра» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

После 26 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в субботу, 3 мая, начало — в 17:00 мск.