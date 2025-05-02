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«Рекорд — не повод останавливаться». РПЛ отреагировала на результативность Дзюбы

«Рекорд — не повод останавливаться». РПЛ отреагировала на результативность Дзюбы
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на результативность 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, забившего четыре гола в четырёх последних матчах соревнования.

«Рекорд — не повод останавливаться. Артём Дзюба забивает в четырёх матчах подряд, два гола из четырёх — победные», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Ранее игрок поразил ворота «Факела» (1:0), «Спартака» (2:3) и «Химок» (2:2). Во встрече с красно-белыми нападающий также отметился результативной передачей.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сегодня, 2 мая, 36-летний форвард забил 239-й гол в профессиональной карьере в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    
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