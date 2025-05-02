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«Дзюба — легенда, мастерюга». Капитан «Акрона» Савичев — об игре форварда с «Динамо» Мх

«Дзюба — легенда, мастерюга». Капитан «Акрона» Савичев — об игре форварда с «Динамо» Мх
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Капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался об игре форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Дзюба забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

— Тренируется ли Дзюба как‑то по‑особенному в «Акроне»?
— Да ему тренироваться не надо вообще, он легенда, мастерюга. На него вообще многие должны равняться. Мы все его очень уважаем. В перерыве когда говорили, верили, что дожмём, нужно было лишь поставить точку. Артём сказал, что надо успокоиться, а он обязательно свой момент забьёт. Дальше вы сами всё видели, — приводит слова Савичева «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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