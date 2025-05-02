Три английских гранда могут купить Родриго у «Реала» летом — Mundo Deportivo

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с нападающим мадридского «Реала» Родриго Гоэсом, который может покинуть «сливочных» грядущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразильский футболист рассматривает вариант покинуть испанский гранд, поскольку чувствует, что находится в тени таких звёзд команды, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Родриго ожидает прихода в «Реал» Хаби Алонсо для понимания его роли в новом проекте. Подчёркивается, что на текущий момент ни один из названных грандов АПЛ не ведёт переговоров по Родриго, но они готовы действовать, если игрок решит покинуть «сливочных».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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