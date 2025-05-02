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Агаларов — о поражении «Динамо» Мх: неделю разбирали, как сдержать Дзюбу. Ничего не вышло

Агаларов — о поражении «Динамо» Мх: неделю разбирали, как сдержать Дзюбу. Ничего не вышло
Гамид Агаларов
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Форвард «Динамо» Махачкала Гамид Агаларов высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» (0:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Единственный гол во встрече забил нападающий Артём Дзюба.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

— Провалили первый тайм. Всю неделю разбирали подачи с флангов на Дзюбу: нужно было, во-первых, не давать подавать на него и, во-вторых, сдержать Артёма. Но в итоге ни то, ни другое не получилось, поэтому и проиграли.

— Но второй тайм вроде получился получше…
— Да, поговорили в раздевалке. Где-то подправили недочёты, и получилось, что на некоторое время удалось переломить ход встречи в свою сторону. Жаль, что не удалось забить. Точнее, забить удалось, но гол не засчитали, — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.

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