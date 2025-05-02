«Тренера не было». Станислав Черчесов — о своей работе в «Спартаке»

Экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о периоде своей работы в «Спартаке». Российский специалист возглавлял московский клуб в 2007-2008 годах.

«Когда меня про «Спартак» спрашивают, я не знаю, понимают ли люди, но я говорю: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было». Это означает, что я не был тогда готовым тренером. Поэтому меня там, по большому счёту, не было с тем «багажом», который есть сейчас. Но этот год в «Спартаке» дал мне возможность в «Легии» выиграть чемпионство.

Без этого спартаковского опыта в Польше чемпионство мы бы не выиграли. Потому что я перенёс опыт. А там мне не хватило опыта, когда команду надо было довести до чемпионства. Потому что были моменты, когда не команда должна была сама… Я тогда дал осечку. Вожжи на скаку всё равно надо держать, чтобы конь чувствовал, что им руководят», — сказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».