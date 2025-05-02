«Ливерпуль» готов обсудить продление контракта с одним из главных игроков команды — DM

«Ливерпуль» намерен провести переговоры о продлении контракта с 28-летним нападающим Луисом Диасом по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, в конце сезона Диас встретится с руководством мерсисайдцев, чтобы принять решение о будущем в клубе.

Колумбийский нападающий выступает в составе «Ливерпуля» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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