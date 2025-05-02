Слот: опередить «Челси» на столько очков — большой комплимент для всех в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об оставшихся четырёх играх в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, а также высказался о предстоящей встрече с «Челси» в рамках 35-го тура. Матч состоится 4 мая.

«Приятно, что мы играем с очень сильными командами — «Челси», «Арсеналом», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас», так что это сразу придаёт им серьёзности. Это конец сезона, но мы также должны смотреть на это как на начало следующего сезона. Сначала «Челси» на выезде.

Мы играли с ними в начале сезона, и я совершенно удивлён, не шокирован, но удивлён, если посмотреть на наше отставание от них на данный момент, потому что в то время они были лучшей командой на поле. Однако мы нашли способ победить, и это то качество, которое нам не очень-то и нужно, потому что в основном мы были лучшей командой на поле. Но в этой игре нам пришлось страдать больше, чем в любой другой. Так что опередить их на столько очков — это большой комплимент для всех в этом клубе», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее «красные» обеспечили себе чемпионство. Команда Слота набрала 82 очка за 34 матча и выиграла АПЛ.