Станислав Черчесов раскрыл, что сказал Гусу Хиддинку перед матчем со сборной Испании на ЧМ

Экс главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов вспомнил легендарную победу над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. В июле 2018-го российская сборная обыграла испанскую в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3).

«Почему-то я перед испанцами попросил Гуса Хиддинка приехать [в расположение сборной]. Он откликнулся и приехал. Я не перед Саудовской Аравией его позвал, а именно перед испанцами. Я могу только попросить. Естественно, он откликнулся, с удовольствием приехал. Многие показывали, как я переводил его слова.

Ребята расслабились — вроде завтра игра, а тут шутки-прибаутки. Я даже сказал: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Теперь дадим им поиграть, а мы им только мешать будем». Ну, мы им мешали — и выиграли. Как только начинаешь с испанцами играть в футбол — это проблематично для любой команды», — сказал Черчесов в интервью Okko Спорт.