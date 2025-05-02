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Флик ответил на вопрос об основном вратаре «Барселоны» после выздоровления тер Штегена

Флик ответил на вопрос об основном вратаре «Барселоны» после выздоровления тер Штегена
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, будет ли восстановившийся после травмы колена вратарь Марк-Андре тер Штеген играть во всех матчах Ла Лиги вместо Войцеха Щенсного.

«Нет. Думаю, что это хорошая ротация для вратарей. Щенсны полезно отдохнуть и прийти в себя. Тер Штеген очень хорош на тренировках. Он готов играть. По сей день я не думал ни о чём другом, кроме матча с «Вальядолидом», где сыграет тер Штеген. Не знаю, что будет дальше», — сказал Флик на пресс-конференции.

Немецкий вратарь не выступал за сине-гранатовых с сентября 2024 года, поскольку восстанавливался после разрыва коленной чашечки.

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