Никита Кокарев объяснил, почему «Химкам» проще играть с командами из топ‑6 РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался об играх с командами из верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Труднее играть матчи с нашими принципиальными соперниками по турнирной таблице. Если говорить про топ‑6, то эти команды дают играть соперникам и сами играют в футбол. И получается, что мы можем показать свои лучшие качества и сыграть в какой‑то комбинационный футбол, и даже это полегче получается», — сказал Кокарев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Ростовом» на домашней арене. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58 очков).