Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Кокарев объяснил, почему «Химкам» проще играть с командами из топ‑6 РПЛ

Никита Кокарев объяснил, почему «Химкам» проще играть с командами из топ‑6 РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался об играх с командами из верхней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Труднее играть матчи с нашими принципиальными соперниками по турнирной таблице. Если говорить про топ‑6, то эти команды дают играть соперникам и сами играют в футбол. И получается, что мы можем показать свои лучшие качества и сыграть в какой‑то комбинационный футбол, и даже это полегче получается», — сказал Кокарев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Ростовом» на домашней арене. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58 очков).

Материалы по теме
«Старался не сильно вникать». Голкипер «Химок» Кокарев — о бойкоте перед игрой с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android