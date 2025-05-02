Дзюба — рекордсмен по числу победных голов в истории чемпионатов России

Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 27-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0) стал для него 47-м победным мячом за период выступлений в соревновании. 36-летний форвард стал рекордсменом по количеству победных голов в истории чемпионатов России, опередив экс-нападающего «Зенита» и московского «Динамо» Александра Кержакова (46). Об этом сообщает Transfermarkt.

Дзюба забил 47 победных голов в 169 матчах (семь клубов). Кержаков (два клуба) отметился 46 победными мячами в 139 встречах чемпионатов России. Тройку лидеров замыкает бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, забивший 40 таких голов в 120 играх (три клуба).

Лучший бомбардир в истории России: