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Дзюба — рекордсмен по числу победных голов в истории чемпионатов России

Дзюба — рекордсмен по числу победных голов в истории чемпионатов России
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Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 27-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0) стал для него 47-м победным мячом за период выступлений в соревновании. 36-летний форвард стал рекордсменом по количеству победных голов в истории чемпионатов России, опередив экс-нападающего «Зенита» и московского «Динамо» Александра Кержакова (46). Об этом сообщает Transfermarkt.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

Дзюба забил 47 победных голов в 169 матчах (семь клубов). Кержаков (два клуба) отметился 46 победными мячами в 139 встречах чемпионатов России. Тройку лидеров замыкает бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, забивший 40 таких голов в 120 играх (три клуба).

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