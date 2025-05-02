Гендиректор «Динамо» Мх Газизов — о Дзюбе: у «Акрона» есть ярко выраженный лидер

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба выиграл матч для своего клуба. Игра между «Динамо» Мх и «Акроном» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 завершилась со счётом 1:0 в пользу тольяттинцев. Единственный гол в матче забил именно Дзюба.

«Артём — большой молодец, забил уже столько голов в этом сезоне. Ему большой‑большой респект, не зря он лучший бомбардир в истории [российского футбола]. У нас была задача играть против него, мы долго тренировали этот момент, понимали, что у «Акрона» очень упрощённая игра: подача с фланга, Дзюба её замыкает.

По сути, вся игра построена на таких моментах: есть ярко выраженный лидер, который вытащил команду. Это ещё раз доказывает уровень этого игрока. Ну и команда подстроилась… и нам остаётся только поздравить их с победой», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.