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«Арсенал» провёл переговоры с Дьёкерешем, «канониры» могут купить его за € 60-70 млн — Sky

«Арсенал» провёл переговоры с Дьёкерешем, «канониры» могут купить его за € 60-70 млн — Sky
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Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта настаивает на покупке клубом нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Уже состоялись несколько переговоров между сторонами. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между португальским клубом и шведским футболистом есть устная договорённость, что он может покинуть команду летом, если поступит предложение в размере € 60-70 млн.

В шорт-лист «канониров» также входит форвард «Ньюкасла» Александер Исак, однако «Арсенал» считает завышенной запрашиваемую за него цену.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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