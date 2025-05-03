Станислав Черчесов назвал клубы, с которыми он может стать чемпионом России

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал, что ставит перед собой цель стать чемпионом России в качестве главного тренера.

— У вас есть цель стать тренером «Спартака»?

— Я бы сказал, есть цель — стать чемпионом России. А «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» — это клубы, которые эту возможность могут дать. Наверное, с «Амкаром» мне тяжело было бы чемпионом стать, да? «Спартак» — один из тех клубов, которые эту цель ставят. У нас характеры схожи.

Поэтому я и в «Легию» переехал, когда предложение было, «Ференцварош» — они хотят быть первыми, я хочу быть первым, значит, у нас уже есть цель, которая нас объединяет. Никогда не отрицаю, что я спартаковец, но я уже и в «Динамо» работал.

— Если легко представить, что вы, спартаковец, возглавили «Динамо», то как будто бы идеологически вы, спартаковец, не очень смотритесь в «Зените». У вас нет такого мнения?

— Ты — главный тренер, у тебя профессия — тренер. Понятно, есть какие-то нюансы, но ты же не можешь быть привязан к чему-то. Я всегда скажу: да, я всю жизнь в «Спартаке», но завтра буду против «Спартака» играть — и это всё отходит в сторону.

Есть предложение, есть клуб, который тебя хочет, можно потом садиться и думать, как это всё будет выглядеть вообще. Давайте всю жизнь ждать, когда тебя кто-то пригласит. Так можно и без работы остаться, — сказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».

Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», московский «Спартак», сочинскую «Жемчужину», грозненский «Ахмат», пермский «Амкар», московское «Динамо», польскую «Легию», национальную команду России, венгерский «Ференцварош» и сборную Казахстана.