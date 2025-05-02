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Аморим — о Дьёкереше: если игрок хочет перейти в «МЮ» ради ЛЧ, то он нам не нужен

Аморим — о Дьёкереше: если игрок хочет перейти в «МЮ» ради ЛЧ, то он нам не нужен
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша в стан манкунианцев. Португальский специалист работал с Дьёкерешем, когда возглавлял лиссабонский клуб (2020 — 2024 гг.).

«Я с ним не разговаривал. Но если футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» только для того, чтобы играть в Лиге чемпионов, то он не перейдёт сюда. Нам нужны игроки, которые хотят представлять «Манчестер Юнайтед», а не выступать в определённых соревнованиях», — приводит слова Аморима Goal.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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