«Я был честен с ним». Слот высказался об игровом времени Харви Эллиотта в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем 22-летнего полузащитника Харви Эллиотта в клубе, а также объяснил малое количество игрового времени. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Я думаю, прежде всего, очень важно, чтобы игроки, которые находятся здесь, хотели остаться. Это большой комплимент всем, кто здесь работает. Харви — один из тех игроков, которые получают не так много игрового времени, как, возможно, заслуживают. Но, как и некоторые другие, он конкурирует с таким количеством хороших футболистов, что в основном я выбирал других. Кроме того, отчасти потому, что он долгое время был травмирован, и я был честен с ним.

Первое время после возвращения после травмы он был не таким, как до неё. Но в последние несколько месяцев он снова вернулся на свой прежний уровень, но мне не было необходимости начинать с разных игроков. Я думаю, если вы посмотрите на количество минут, проведённых им за последние один-два месяца, и за предыдущие, то увидите, что оно уже выросло. Это говорит о том, что сейчас он нам нравится — мне нравится — больше, чем когда он вернулся в первый месяц», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».