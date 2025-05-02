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Де Брёйне — второй игрок после Месси с 250 очками по гол+пас при руководстве Гвардиолы

Де Брёйне — второй игрок после Месси с 250 очками по гол+пас при руководстве Гвардиолы
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Гол полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в матче 35-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» стал его 250-м результативным действием с момента, как «горожан» начал тренировать Хосеп Гвардиола в 2016 году.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Де Брёйне – 35'    

Бельгийский хавбек стал вторым футболистом, набравшим 250 очков по системе «гол+пас» за команду, тренируемую Гвардиолой, после бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Де Брёйне является единственным игроком «Манчестер Сити», проведшим все девять сезонов в клубе под руководством испанского тренера. За это время он отметился 92 голами и 158 результативными передачами.

Бельгиец перешёл в стан «горожан» летом 2015 года, когда команду тренировал Мануэль Пеллегрини. В единственном сезоне Де Брёйне в «Манчестер Сити» без Гвардиолы он забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

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