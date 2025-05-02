Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хайденхайм» и «Бохум» не выявили победителя в матче аутсайдеров Бундеслиги

«Хайденхайм» и «Бохум» не выявили победителя в матче аутсайдеров Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч закончился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 0
Бохум
Бохум

«Хайденхайм» занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Франка Шмидта набрала 26 очков за 32 матча. «Бохум» заработал 22 очка после 32 игр. Подопечные Дитера Хеккинга располагаются на последней, 18-й строчке. На первом месте находится мюнхенская «Бавария», у которой 75 очков за 31 игру.

В следующем туре «Хайденхайм» встретится с «Унионом», а «Бохум» — с «Майнцем».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Клуб из МЛС хочет подписать Мюллера и сделать его звездой лиги — Плеттенберг

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android