«Хайденхайм» и «Бохум» не выявили победителя в матче аутсайдеров Бундеслиги

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч закончился со счётом 0:0.

«Хайденхайм» занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Франка Шмидта набрала 26 очков за 32 матча. «Бохум» заработал 22 очка после 32 игр. Подопечные Дитера Хеккинга располагаются на последней, 18-й строчке. На первом месте находится мюнхенская «Бавария», у которой 75 очков за 31 игру.

В следующем туре «Хайденхайм» встретится с «Унионом», а «Бохум» — с «Майнцем».

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