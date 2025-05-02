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«Ницца» обыграла «Реймс» и поднялась на третье место в таблице Лиги 1

«Ницца» обыграла «Реймс» и поднялась на третье место в таблице Лиги 1
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Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Сансон – 15'    

Единственный гол в матче был забит на 15-минуте. Отличился полузащитник «Ниццы» Морган Сансон.

После этой победы в активе «Ниццы» стало 57 очков. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» с 33 очками находится на 13-й строчке. Ранее «ПСЖ» досрочно стал чемпионом страны. Парижане идёт первыми с 78 очками.

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