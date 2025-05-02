«Ницца» обыграла «Реймс» и поднялась на третье место в таблице Лиги 1

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 15-минуте. Отличился полузащитник «Ниццы» Морган Сансон.

После этой победы в активе «Ниццы» стало 57 очков. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» с 33 очками находится на 13-й строчке. Ранее «ПСЖ» досрочно стал чемпионом страны. Парижане идёт первыми с 78 очками.