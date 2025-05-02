Результаты матчей чемпионата Германии 2 мая

2 мая в 32-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результат встречи чемпионата Германии 2 мая:
- «Хайденхайм» — «Бохум» — 0:0.
Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 75 очков после 31 матча. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 67 очков в 31 встрече. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 55 очков после 31 сыгранного тура. В зоне вылета располагаются «Бохум» с 22 очками, «Хольштайн» (22) и «Хайденхайм» (26).
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: