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Результаты матчей чемпионата Испании 2 мая

Результаты матчей чемпионата Испании 2 мая
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В пятницу, 2 мая, состоялся один матча 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матчей чемпионата Испании 2 мая:

«Райо Вальекано» — «Хетафе» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 76 очков за 33 матча. На втором месте находится мадридский «Реал», у которого 72 очка. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 66 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 60 и 55 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Лас-Пальмас» (32), «Леганес» (30) и «Вальядолид» (16).

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