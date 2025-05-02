Гол Влашича помог «Торино» не проиграть «Венеции» в матче 35-го тура Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Венеция». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Матч закончился со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Венеции» Кике Перес. На 77-й минуте хавбек «Торино» Никола Влашич восстановил равновесие, забив с пенальти.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Паоло Ваноли набрала 44 очка за 35 матчей. «Венеция» заработала 26 очков после 35 игр. Подопечные Эусебио Ди Франческо располагаются на 18-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 74 очка за 34 игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: