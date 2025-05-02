Результаты матчей чемпионата Италии 2 мая

2 мая в 35-м туре чемпионата Италии состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матча чемпионата Италии 2 мая:

«Торино» — «Венеция» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 74 очка после 34 туров. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 71 очко в 34 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 65 очков после 34 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 15 очками, «Эмполи», набравший 25 очков, и «Венеция», заработавшая 26 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: